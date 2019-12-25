Мать рассказала о состоянии пострадавшей на "Скандинавии" юной велосипедистки

Женщина сообщила, что подросток может дышать самостоятельно.

Мать одной из велосипедисток, пострадавших в жёстком ДТП на трассе "Скандинавия", дала комментарий о дочери. Как сообщила женщина в беседе с телеканалом "360", её дочь по-прежнему в больнице, а медики не раскрывают подробности о её состоянии.

Кроме того, мать пострадавшей отметила, что не связывалась с другими участниками аварии.

Не могу дать такую информацию. в больнице ее не дают. Знаю, что она в сознании, жива, сама дышит. Собеседница телеканала "360"

Напомним, что ДТП произошло утром в четверг, 7 сентября, под Выборгом. Фура влетела в Ford, который сопровождал группу из 11-ти спортсменок 14 и 15 лет. В результате двое подростков погибли, ещё 7 девочек и их тренер получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что трех пострадавших на "Скандинавии" перевели в больницы Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге (Алексей Смирнов)