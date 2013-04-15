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Двух пострадавших на "Скандинавии" перевели в больницы Петербурга
Сегодня, 9:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Двух пострадавших на "Скандинавии" перевели в больницы Петербурга

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Пострадавшие в ДТП на "Скандинавии" дети начали приходить в себя. К ним приезжают родители.

В Петербурге 7 сентября произошла страшная трагедия с участием детей-велосипедистов. Сейчас ими занимаются врачи, к ни пускают родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Три девочки 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе "Скандинавия", переведены  по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт-Петербурга. 

Две девочки – в детскую больницу №2 Марии Магдалины и еще одна - в центр высоких технологий им. Раухфуса. К пострадавшим начали приезжать родители. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Беглов навестил пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия".

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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