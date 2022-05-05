Беглов навестил пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия"

Несовершеннолетним по 14 и 15 лет, у обеих черепно-мозговые травмы и множественные ушибы.

Александр Беглов, губернатор Петербурга, навестил пострадавших в ДТП на 59-м километре трассы "Скандинавия". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 7 сентября.

Велосипедистки находятся на лечении в детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса. Несовершеннолетним по 14 и 15 лет, у обеих черепно-мозговые травмы и множественные ушибы.

Сейчас оказывается вся необходимая помощь. Почти все пострадавшие приехали в Петербург из других городов – учиться и заниматься велоспортом. Мы находимся на связи с их родственниками. Некоторые уже выехали в Петербург. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: после смертельного ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе "Скандинавия" открыто движение.

Фото: сайт детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса