После смертельного ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе "Скандинавия" открыто движение

Авария произошла на 59-м километре участка в районе развязки на поселок Огоньки.

Движение в сторону Выборга по трассе "Скандинавия" восстановлено после смертельного ДТП с участием грузовика и велосипедистками. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, что авария произошла сегодня, 7 сентября, на 59-м километре участка в районе развязки на поселок Огоньки. 31-летний водитель "Скании" въехал в легковой автомобиль, который сопровождал спортсменок. В результате погибли две несовершеннолетние велосипедистки, 10 получили травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Иностранца, управлявшего "Сканией", могут заключить под стражу. Кроме того, уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть, возбудил СК Ленобласти.

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Фото: прокуратура Ленобласти