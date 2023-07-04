Суд отправил под стражу обвиняемую в убийстве бывшего петербурженку

Девушку из Петербурга арестовали на два месяца после гибели ее 26-летнего бывшего.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил на два месяца под стражу 19-летнюю девушку, которой следствие вменяет умышленное убийство 26-летнего бывшего возлюбленного.

По данным следствия, тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями обнаружили в квартире на проспекте КИМа. Дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС и полиции после звонка друзей девушки, которые сообщили, что она плачет и просит бывшего открыть дверь. Мужчину направили в морг, девушку задержали.

Предварительно установлено, что в день происшествия девушка планировала посетить концерт вместе с приятелем, однако перестала выходить на связь, а ее телефон оказался выключен. Подруга смогла определить ее местоположение через приложение, и точка указывала на квартиру бывшего молодого человека. По информации следствия, они встретились на станции "Приморская", где мужчина настоял на разговоре и угрожал причинить себе вред в случае отказа. В квартире между ними произошел конфликт, обстоятельства которого устанавливаются. На теле погибшего обнаружили четыре ножевых ранения.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина до смерти забил шваброй свою супругу в Киришах.

Фото: Piter.TV