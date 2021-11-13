На военных учениях в Белоруссии двое российских военнослужащих погибли во время десантирования. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны. Они уточнили, что трагедия произошла из-за сильного ветра. Во время десантирования парашюты двух человек, служащих по контракту и имеющих высокую квалификацию инструкторов, столкнулись в небе.
У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались.
пресс-служба Минобороны РФ
Известно, что один из двух погибших при десантировании в Гродненской области военнослужащий пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта. Однако запасной парашют не смог предотвратить неконтролируемое падение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.
Российские и белорусские десантники проводят высадку на учениях в Гродненской области.
Фото и видео: Минобороны Белоруссии
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