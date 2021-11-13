Из-за ветра в воздухе столкнулись парашюты.

На военных учениях в Белоруссии двое российских военнослужащих погибли во время десантирования. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны. Они уточнили, что трагедия произошла из-за сильного ветра. Во время десантирования парашюты двух человек, служащих по контракту и имеющих высокую квалификацию инструкторов, столкнулись в небе.

У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что один из двух погибших при десантировании в Гродненской области военнослужащий пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта. Однако запасной парашют не смог предотвратить неконтролируемое падение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Российские и белорусские десантники проводят высадку на учениях в Гродненской области.

Фото и видео: Минобороны Белоруссии