Российские и белорусские десантники проводят высадку на учениях в Гродненской области. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что 12 ноября между Москвой и Минском начались совместные тренировки. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой готовности сил Военно-десантных подразделений.
Военные выполнят практическое десантирование на незнакомой площадке приземления и примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских Вооруженных сил.
пресс-служба Минобороны РФ
В тренировках задействованы экипажи Военно-космических сил России (самолеты Ил-76). Они находятся в воздушном пространстве соседнего государства, взлетев с российского аэродрома. После приземления парашютистов в Гродненскую область, будут отработаны действия на земле. Затем военнослужащие вернутся на места дислокации.
В 27-м ЦНИИ Минобороны создали БАД, сокращающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз.
Фото и видео: Telegram / Милитарист
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все