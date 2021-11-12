В Минобороны РФ сообщили о внезапной проверке подразделений.

Российские и белорусские десантники проводят высадку на учениях в Гродненской области. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что 12 ноября между Москвой и Минском начались совместные тренировки. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой готовности сил Военно-десантных подразделений.

Военные выполнят практическое десантирование на незнакомой площадке приземления и примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских Вооруженных сил. пресс-служба Минобороны РФ

В тренировках задействованы экипажи Военно-космических сил России (самолеты Ил-76). Они находятся в воздушном пространстве соседнего государства, взлетев с российского аэродрома. После приземления парашютистов в Гродненскую область, будут отработаны действия на земле. Затем военнослужащие вернутся на места дислокации.

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Фото и видео: Telegram / Милитарист