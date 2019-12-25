Добавка получила название "КовБАД".

В 27-м ЦНИИ Минобороны создали БАД, сокращающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз. Об этом в интервью журналистам газеты "Красная звезда" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант уточнил, что препарат получил наименование "КовБАД". Известно, что оценка эффективности активной биологической добавки была проведена в начале ноября.

Уже на второй день использования "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями. Игорь Кириллов, эксперт

Эксперт заметил, что основными ингредиентами БАДов, которые создаются на базе 27-м ЦНИИ являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского, другие вещества, имеющие природное происхождение. Все они известны тем, что повышают противовирусную защиту.

Ковид и политика. Наблюдения историка Андрея Буровского.

Фото: Pixabay.com