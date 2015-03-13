Экопункты по приёму опасных отходов появились во всех районах Петербурга

Задать свои вопросы относительно всех точек можно по телефону 417-59-36.

В четверг, 1 июня, в Петербурге заработали 8 экопунктов по приёму опасных отходов. Точками могут воспользоваться жители всех районов города в любой день с 10:00 до 20:00. Об этом пишет пресс-служба городского Комитета по природопользованию.

В точки приёма отходов можно отнести старую технику, ртутные лампы, батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарства, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, покрышки и др. Задать свои вопросы относительно экопунктов можно по телефону 417-59-36.

Пункты находятся по следующим адресам ТК "Варшавский экспресс" (Адмиралтейский район), Наличная улица, 32 (Василеостровский район), улица Меркурьева, 7 (Выборгский район), улица Руставели, 13 (Калининский район), Ленинский проспект, 127 (Кировский район), ТРК "ОКА" (Колпинский район), ТРЦ "Жемчужная Плаза" (Красносельский район), ТЦ "Охта молл" (Красногвардейский район), Советская улица, 35А (Кронштадтский район), Дубковское шоссе, 1А (Курортный район), ТЦ "Лето" (Московский район), ДК имени Крупской (Невский район), улица Большая Зеленина, 12 (Петроградский район), Разводная улица, 29 (Петродворцовый район) ТК "Меркурий" (Приморский район), ТЦ "Green Park" (Пушкинский район), Бухарестская улица, 89 (Фрунзенский район), Садовая улица, 28-30, корпус 45 (Центральный район).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 20 участков.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга