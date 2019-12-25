В Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 20 участков

Кроме того, у нелегальных торговцев изъяли 200 единиц товара.

С понедельника в Северной столице освободили 21 территорию, занимаемую объектами незаконной торговли. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Проверки ведомства затронули Центральный, Адмиралтейский, Приморский, Московский, Красносельский, Невский, Кировский и Выборгский районы. Так, несанкционированную торговлю продуктами пресекли на Народной улице и улице Хошимина, а также у станции метро "Проспект Большевиков". Возле метро "Адмиралтейская" закрыли павильон с сувенирами. Работу киосков пресекли на Благодатной улице, проспекте Маршала Жукова и улице Зины Портновой.

Сотрудники ККИ занимались ликвидацией 17 объектов, ещё 4 участка торговцы-нелегалы освободили сами. В общей сложности было изъято 200 единиц товара.

В ведомстве настоятельно посоветовали петербуржцами и гостям города отказаться от приобретения продукции, реализуемой "с рук".

Ранее мы сообщили о том, что полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ККИ