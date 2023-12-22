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Антисептик привел к отравлению 23 школьников в Калининградской области

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Следственный комитет проверяет информацию после госпитализации детей из школы.

На территории поселка Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-службы Следственного комитета России по региону. В настоящее время предполагается, что причиной плохого самочувствия детей стал антисептик. Первые жалобы от потерпевших стали поступать в медицинское учреждение утром 15 февраля, сразу после проводимой линейки в учебном учреждении.

В детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества (ученики пятого и восьмого классов).

пресс-служба СК РФ по региону 

Оперативные проверочные мероприятия проводится в школе с  участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Эксперты опрашивают очевидцев, изъята необходимая документация, обстоятельства инцидента устанавливаются.

По факту стрельбы в Москве организовали проверку.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: антисептик, калининградская область, массовое отравление, регионы, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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