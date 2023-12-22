Антисептик привел к отравлению 23 школьников в Калининградской области

Следственный комитет проверяет информацию после госпитализации детей из школы.

На территории поселка Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-службы Следственного комитета России по региону. В настоящее время предполагается, что причиной плохого самочувствия детей стал антисептик. Первые жалобы от потерпевших стали поступать в медицинское учреждение утром 15 февраля, сразу после проводимой линейки в учебном учреждении.

В детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества (ученики пятого и восьмого классов). пресс-служба СК РФ по региону

Оперативные проверочные мероприятия проводится в школе с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Эксперты опрашивают очевидцев, изъята необходимая документация, обстоятельства инцидента устанавливаются.

По факту стрельбы в Москве организовали проверку.

Фото и видео: Следственный комитет России