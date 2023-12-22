По факту стрельбы в Москве организовали проверку

В ТГ-каналах раскрыли подробности инцидента.

Следственный комитет проверяет информацию о стрельбе, которая произошла на территории российской столицы. В комментарии журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова уточнила, что речь идет о ситуации, которая произошла в связи с дорожным конфликтом по улице Плющиха. Сейчас оперативники изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и анализируют обстоятельства произошедшего. По факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре добавили, что контролируют ход доследственной проверки, а также принятие по ее итогам процессуального постановления.

Напомним, что местные жители уточнили, что в центре Москвы в районе Хамовники произошла стрельба. По предварительным сведениям, один человек мог пострадать. Проблема возникла из-за того, что двое автомобилистов не поделили проезжую часть рядом с отелем "Золотое кольцо". Один из шоферов достал оружие и выстрелил в оппонента. Речь может идти о травматическом орудии.

Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити увеличилось до 22.

Фото и видео: Telegram / BAZA