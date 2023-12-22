Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити увеличилось до 22

Один человек скончался.

Как минимум 22 человека оказались ранены в результате стрельбы, произошедшей на территории американского города Канзас-Сити во время праздновании победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле. Местный клуб победил в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Известно, что в списке пострадавших числятся дети. Речь идет о восьми несовершеннолетних, которым потребовалась госпитализация. По факту преступления задержаны трое подозреваемых.

Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число [получивших] огнестрельные ранения дошло до 22 Стейси Грейвз, начальник полиции

В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви.

Фото и видео: Telegram / SHOT