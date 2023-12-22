В результате стрельбы погиб один гражданин Турции.

В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви. Об этом сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

Инцидент произошел утром 28 января в церкви Святой Марии в районе Сарыер. Нападение устроили во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. В результате стрельбы погиб один гражданин Турции. По факту происшествия начато расследование, ведутся поиски нападавших.

Ранее мы сообщали, что проводится проверка по факту конфликта в ТЦ на Байконурской.

Видео: Telegram / РИА Новости