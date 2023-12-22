Проводится проверка по факту конфликта в ТЦ на Байконурской

Полиция Петербурга проводит проверку по факту конфликта в торговом центре на Байконурской улице между покупателем и сотрудником магазина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Днём 9 января в полицию росгвардейцы из торгового центра на Байконурской улице доставили 34-летнего мужчину. Сотрудники полиции приняли у мужчины заявление и установили, что у него произошел конфликт с работником магазина. Позже от сотрудника ТЦ было принято встречное заявление.
В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия.
Ранее ещё одного петербуржца задержали из-за стрельбы во время дорожного конфликта.
Видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу
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