Конфликт в торговом центре на Байконурской улице попал на видео

В Росгвардии по Петербургу уточнили, что покупатель при общении с женщиной-кассиром выражался нецензурно, проявил грубость и кинул в нее коробку с товаром.

9 января в торговом центре на Байконурской улице в Приморском районе Петербурга произошел конфликт между сотрудником и посетителем магазина. Инцидент попал на камеры наблюдения, кадры разместили в tg-канале городской Росгвардии.

Ранее стало известно, что работник торговой точки напал на покупателя. После выбора подарка на кассе мужчина выяснил, что товары стоят больше, чем заявлено на ценниках. Тогда он поинтересовался причинами несоответствия, а посетителю не смогли ответить. Произошла ссора между ним и одной из работниц. Когда покупатель попытался покинуть магазин, его избил охранник.

В Росгвардии по Петербургу уточнили, что покупатель при общении с женщиной-кассиром выражался нецензурно, проявил грубость и кинул в нее коробку с товаром. На защиту сотрудницы пришел другой посетитель, между ними завязалась потасовка.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали агрессивного гражданина, подозреваемого в нарушении общественного порядка. Он был доставлен в 35-й отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Пресс-служба Росгвардии по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что на 5-м Предпортовом проезде подросток напал с ножом на отца.

Видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу