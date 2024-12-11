На Байконурской улице задержали пятерых участников драки

Между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В Приморском районе Петербурга задержаны участники уличной разборки у магазина. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 января в пятом часу утра поступило сообщение о драке около магазина на Байконурской улице.

На месте полицейскими были задержаны пятеро местных жителей, в возрасте от 20 до 70 лет, а также 44-летний житель Чувашии и 39-летний житель Ульяновской области.

Установлено, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку. За медицинской помощью никто не обратился.

Все задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также были задержаны подростки, подозреваемые в грабеже на проспекте Ударников.

Фото: Piter.tv