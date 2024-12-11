Они распылили перцовый баллончик и силой отобрали смартфон у 37-летнего мужчины.

Полицией Красногвардейского района задержаны подростки, подозреваемые в грабеже на проспекте Ударников.

По данным МВД, 12 января в 06:25 в полицию поступило сообщение о грабеже у дома 36 по проспекту Ударников. Прибывшим на место полицейским 37-летний местный житель сообщил о том, что двое неизвестных, распылив перцовый баллончик, избили его, похитили мобильный телефон и с места происшествия скрылись.

В этот же день у дома 40 по проспекту Энтузиастов по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних 15 и 16-лет.

Подростки были опрошены и переданы законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.tv