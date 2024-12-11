Полиция задержала псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже на Комендантском проспекте

В квартиру к заявителю под предлогом покупки ноутбука приехал неизвестный мужчина, который, применив физическую силу, похитил 65 тысяч рублей.

Полиция задержала псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 декабря 2024 года обратился мужчина и сообщил, что в его квартире по Комендантскому проспекту неизвестный отобрал у него 65 тысяч рублей.

Прибывшими полицейскими было установлено, что в квартиру к заявителю под предлогом покупки ноутбука приехал неизвестный мужчина, который, применив физическую силу, похитил 65 тысяч рублей, которые находились в комоде, после чего с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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Фото: МВД