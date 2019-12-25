Житель Дагестана подозревается в ограблении петербуржца на Садовой улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Петербурге по подозрению в грабеже задержан житель одного из южных регионов России. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 25 декабря в полицию поступило сообщение от администратора отеля, расположенного в доме 79 по улице Садовая о том, что к нему обратился мужчина, который сказал, что его избили на улице и отобрали телефон.

Позднее в полицию обратился сам 27-летний петербуржец, который сообщил, что около отеля его избил неизвестный, и, применив физическую силу, отобрал смартфон. Пострадавший также обратился в медучреждение с травмой лица.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 27 декабря у дома 3 по улице Разъезжая по подозрению в совершении указанного преступления задержан 38-летний житель республики Дагестан.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: МВД