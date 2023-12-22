Сотрудник торгового центра в Приморском районе избил покупателя

Правоохранители доставили в отдел полиции 34-летнего посетителя торгового центра, он написал заявление на работника. Позже было принято встречное заявление и от него.

В торговом центре на Байконурской улице в Приморском районе 9 января произошел конфликт между покупателем и сотрудником магазина. По данному факту полиция проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители доставили в отдел полиции 34-летнего посетителя торгового центра, он написал заявление на работника. Позже было принято встречное заявление и от него.

В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Tg-канал "112" пишет о том, что сотрудник магазина избил покупателя. После выбора подарка на кассе мужчина выяснил, что товары стоят больше, чем заявлено на ценниках. Тогда он поинтересовался причинами несоответствия, а посетителю не смогли ответить. Произошла ссора между ним и одной из работниц. Когда покупатель попытался покинуть торговую точку, на него напал охранник.

Ранее на Piter.TV: подросток напал на прохожего с деревянным бруском в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV