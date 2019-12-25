Жительница Петербурга избила сумочкой инспектора ДПС

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней горожанки. Ей вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве.
По версии следствия, утром 27 октября женщина хотела отвоевать автомобиль друга, который сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать от дома 20/3 по Байконурской улице за административное правонарушение. Обвиняемая ударила правоохранителя сумочкой по лицу, а также два раза пнула его по ноге.
Уголовное дело направили в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала мигранта, напавшего на соотечественника с ножом в Адмиралтейском районе.
Фото: Piter.TV
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