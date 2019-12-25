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Жительница Петербурга избила сумочкой инспектора ДПС
Сегодня, 12:22
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Жительница Петербурга избила сумочкой инспектора ДПС

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Женщина хотела отвоевать автомобиль друга, который сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней горожанки. Ей вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве. 

По версии следствия, утром 27 октября женщина хотела отвоевать автомобиль друга, который сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать от дома 20/3 по Байконурской улице за административное правонарушение. Обвиняемая ударила правоохранителя сумочкой по лицу, а также два раза пнула его по ноге. 

Уголовное дело направили в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.  

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала мигранта, напавшего на соотечественника с ножом в Адмиралтейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: байконурская улица, нападение на инспектора дпс, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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