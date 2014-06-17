Суд Петербурга закрыл столовую ГАСУ на 45 суток из-за нарушения норм и отравлений

На лечении находится 49 студентов и сотрудников.

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, по данным на 22 ноября в университете было зарегистрировано 49 случаев отравления, среди них 6 – заражение сальмонеллой.

В университетской столовой была проведена проверка, в ходе которой были обнаружены грязь, нарушения хранения продуктов, отсутствие маркировок и многие другие нарушения, среди которых есть и неожиданные – например, использование одноразовой тары дважды.

Суд приостановил работу столовой на 45 суток.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга закрыл на 45 суток "Контакт Бар" на Бухарестской из-за кишечной палочки.

Фото: Piter.TV

