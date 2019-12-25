Священник из Петербурга проведет почти 4 года в колонии за попытку похитить человека

Суд оправдал его по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении священника Василия Бойко, который обвинялся в организации похищения человека. Ему вменяли ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. "в", "з" ч. 2 ст. 126, п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 24 июля.

Фигурант, являясь настоятелем храма священномученика Иерофея, епископа Афинского, полагая о наличии у потерпевшего личной заинтересованности в его отстранении от богослужений и в распространении сведений о аморальном поведении, посчитал, что после похищения мужчины проблем больше не будет. Бойко решил организовать его похищение с применением насилия, нашел знакомого и предложил ему разыскать исполнителя за 45 тыс. рублей. После того, как последний получил 25 тыс. рублей, он добровольно отказался от совершения преступления, обратился в полицию.

Священник вину признал частично. Суд оправдал его по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления, однако назначил наказание по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Бойко взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Катерников неизвестный попытался похитить ребенка.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга