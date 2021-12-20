На улице Катерников неизвестный попытался похитить ребенка

Организована процессуальная проверка для установления наличия или отсутствия признаков преступления по ст. 126 (похищение человека) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Организована проверка по факту противоправных действий мужчины в отношении ребенка. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ходе мониторинга СМИ следователи выявили видеозапись, на которой неизвестный совершает противоправные действия в отношении мальчика. Судя по кадрам, мужчина попытался насильно посадить ребенка в автомобиль во дворе жилого дома на улице Катерников.

По данному факту следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК РФ по Петербургу организовал процессуальную проверку для установления наличия или отсутствия признаков преступления по ст. 126 (похищение человека) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV