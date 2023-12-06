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В Красносельском районе горело  дноуглубительное судно
Сегодня, 16:38
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В Красносельском районе горело  дноуглубительное судно

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

Сегодня, 5 июля, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Катерников у дома № 10, корпус 4, на дноуглубительном судне в моторном отсеке пламя охватило три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:26.  Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

В 15:51 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.      

Ранее мы писали, что на Суворовском проспекте горел подвал в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: горело судно, мчс, улица катерников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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