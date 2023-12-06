В Красносельском районе горело  дноуглубительное судно

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 5 июля, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Катерников у дома № 10, корпус 4, на дноуглубительном судне в моторном отсеке пламя охватило три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:26. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В 15:51 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на Суворовском проспекте горел подвал в жилом доме.

Фото: Piter.tv