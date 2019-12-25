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На Суворовском проспекте горел подвал в жилом доме
Сегодня, 12:13
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На Суворовском проспекте горел подвал в жилом доме

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На место случившегося прибыли две единицы техники и 10 спасателей. 

Сегодня, 5 июля, в Центральном районе произошел пожар. На Суворовском проспекте в доме № 56 в подвальном помещении пламя охватило один "квадрат". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:02. На место случившегося прибыли две единицы техники и 10 спасателей. 

В 11:25 пожар потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на охранника перинатального центра напал 28-летний водитель.

Фото: Piter.tv

Теги: горел подвал, мчс, суворовский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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