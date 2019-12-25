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На охранника перинатального центра напал 28-летний водитель
Сегодня, 11:30
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На охранника перинатального центра напал 28-летний водитель

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Автомобилист ударил мужчину и убежал. Инцидент произошел на проспекте Солидарности, 6.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на охранника перинатального центра на проспекте Солидарности. Молодой человек поругался сотрудником медицинского учреждения, ударил его и скрылся. Инцидент произошел 2 июля в 14:10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка задержали 28-летнего водителя иномарки "Киа". Мужчины поругались из-за пропускного режима. 

В этот же день в 14:25 у дома 27 по проспекту Энергетиков нарядом Госавтоинспекции по горячим следам нападавший был задержан. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Охранник находится в состоянии средней степени тяжести.

Следователи завели уголовное дело. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что сотрудница фитнес-клуба в Петербурге откусила палец клиентке.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, напал на охранника, полиция, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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