На охранника перинатального центра напал 28-летний водитель

Автомобилист ударил мужчину и убежал. Инцидент произошел на проспекте Солидарности, 6.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на охранника перинатального центра на проспекте Солидарности. Молодой человек поругался сотрудником медицинского учреждения, ударил его и скрылся. Инцидент произошел 2 июля в 14:10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка задержали 28-летнего водителя иномарки "Киа". Мужчины поругались из-за пропускного режима.

В этот же день в 14:25 у дома 27 по проспекту Энергетиков нарядом Госавтоинспекции по горячим следам нападавший был задержан. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Охранник находится в состоянии средней степени тяжести.

Следователи завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv