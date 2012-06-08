  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудница фитнес-клуба в Петербурге откусила палец клиентке
Сегодня, 8:54
249
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудница фитнес-клуба в Петербурге откусила палец клиентке

0 0

Пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудница фитнес-центра в Петербурге откусила палец клиентке, сообщает источник Piter.TV.

Инцидент произошел в спортивном заведении на Туристской улице. Между клиенткой и директором по персоналу разгорелся конфликт, в ходе которого сотрудница откусила палец посетительнице.

Пострадавшая обратилась в полицию. Ей потребовалась медицинская помощь. Правоохранители начали проверку.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец задержан по подозрению в краже ювелирных изделий из часовни.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии