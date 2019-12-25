Петербуржец задержан по подозрению в краже ювелирных изделий из часовни

Специалисты сняли отпечатки пальцев. Информация о дальнейшей судьбе украденных ювелирных изделий пока неизвестна.

В Петербурге возбудили уголовное производство по статье 158 УК РФ (кража) после того, как 31-летний мужчина похитил ювелирные изделия из часовни при храме "Святых Царственных Страстотерпцев" на улице Бурцева в Кировском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленника обнаружили в квартире жилого дома № 13 по улице Софьи Ковалевской. Он был немедленно задержан и доставлен в отделение полиции. Сейчас мужчина находится в специальном помещении для задержанных лиц.

Специалисты сняли отпечатки пальцев. Информация о дальнейшей судьбе украденных ювелирных изделий пока неизвестна. Ведется расследование всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что кража бензопилы и дренажного насоса в Сланцах стала уголовным делом.

Фото: Piter.TV