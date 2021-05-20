Кража бензопилы и дренажного насоса в Сланцах стала уголовным делом

Электроинструмент оценивается в 22 тысячи рублей.

В деревне Овсище (Сланцевский район) задержан местный житель, подозреваемый в краже электроинструмента. Он "взял" дренажный насос и бензопилу.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о краже электроинструмента в доме по Сосновой улице в городе Сланцы.сообщение поступило накануне, 21 июня.

На месте происшествия 42-летний владелец инструмента рассказал полицейским, что повредил входную дверь, а дальше туда проник его знакомый, который и похитил бензопилу и дренажный насос. Материальный ущерб составил 22 тысячи рублей.

Оперативники задержали в тот же день 42-летнего жителя деревни Овсище. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что вор-рецидивист под предлогом "попить водички" обокрал пенсионера в Ленобласти.

Фото: Piter.TV