В Волхове расследуют обстоятельства грабительского массажа

125 тысяч рублей пропали у пенсионерки после сеанса домашнего массажа.

С заявлением об ограблении в полицию Волхова обратилась 92-летняя местная жительница. По ее словам, около 13 часов дня она впустила в свою квартиру, расположенную на Молодежной улице, молодую женщину со светлыми волосами и в цветастом платье. Незнакомка представилась массажисткой и предложила пожилой женщине массажные процедуры на дому под предлогом заботы о ее здоровье. Об истинных намерениях визитерши пенсионерка догадалась лишь после ухода гостьи, когда обнаружила пропажу денег из карманов снятой одежды. Массаж незнакомки обошёлся ей в 125 000 рублей.

Полиция Выборга возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба гражданину. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится комплекс следственных действий для обнаружения подозреваемой.

Ранее в Петербурге неизвестные обманным путем продали 84-летней пенсионерке бологически активных добавок на 392 тысячи рублей.

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