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В Петербурге мошенники продали пенсионерке БАД за 392 тысячи рублей
Сегодня, 9:12
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nastya960

В Петербурге мошенники продали пенсионерке БАД за 392 тысячи рублей

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Неизвестный путем обмана, под предлогом опасности здоровью убедил приобрести лекарственные средства.

Пенсионерка приобрела у мошенников БАДы за 392 тысячи рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, проживающая на улице Карпинского. Она рассказала, что 9 апреля ей на городской телефон позвонил неизвестный и путем обмана, под предлогом опасности ее здоровью убедил приобрести лекарственные средства. В тот же день, к ней в квартиру пришел неизвестный и продал ей две неустановленные банки с таблетками. Сумма материального ущерба составила 392 000 рублей

Полицейские изъяли две банки БАДов.

Накануне в полицию обратилась пенсионерка, которая перевела мошенникам 6 млн рублей, взяла кредит и продала квартиру.

Фото: pixabay

Теги: бад, мошенники
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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