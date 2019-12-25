Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 6 млн рублей, взяла кредит и продала квартиру

В общей сложности женщина перевела мошенникам более 11 миллионов рублей.

В Петербурге 66-летняя пенсионерка лишились почти 12 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка С. обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с 12 апреля по 12 мая ей на мобильный позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные пытаются снять деньги. Сотрудник банка посоветовал женщине снять деньги и перевести их на другие счета.

В период с 12 по 15 апреля С. сняла все денежные средства в сумме 6 402 000 рублей и перевела их на разные неизвестные счета. Далее она в разных банках взяла кредиты на сумму 728 000 и перевела их на разные счета, в дальнейшем С. продала свою квартиру и также перевела денежные средства на указанный неизвестный счет.

Общая сумма материального ущерба составила 11 630 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе продавец меда украла у пожилого петербуржца 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv