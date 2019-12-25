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Продавец меда украла у пожилого петербуржца 10 тысяч рублей
Сегодня, 8:43
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nastya960

Продавец меда украла у пожилого петербуржца 10 тысяч рублей

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Примет преступника пенсионер не запомнил.

В Петербурге женщина под предлогом продажи меда украла у пенсионера 10 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 84-летний мужчина. Он рассказал, что 12 мая около часа дня к нему в квартире на Гражданском проспекте пришла неизвестная женщина. Она предлагала купить у нее мед. Из серванта квартиры она тайно похитила 10 тысяч рублей.

Примет преступника пенсионер не запомнил.

Ранее еще один пенсионер лишился 15 тысяч рублей при попытке купить 2 банки меда.

Фото: pixabay

 

Теги: гражданский проспект, кража, мед
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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