Продавец меда украла у пожилого петербуржца 10 тысяч рублей

Примет преступника пенсионер не запомнил.

В Петербурге женщина под предлогом продажи меда украла у пенсионера 10 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 84-летний мужчина. Он рассказал, что 12 мая около часа дня к нему в квартире на Гражданском проспекте пришла неизвестная женщина. Она предлагала купить у нее мед. Из серванта квартиры она тайно похитила 10 тысяч рублей.

Примет преступника пенсионер не запомнил.

Ранее еще один пенсионер лишился 15 тысяч рублей при попытке купить 2 банки меда.

Фото: pixabay