Продавец меда украла у пожилого петербуржца 10 тысяч рублей

В Петербурге женщина под предлогом продажи меда украла у пенсионера 10 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился 84-летний мужчина. Он рассказал, что 12 мая около часа дня к нему в квартире на Гражданском проспекте пришла неизвестная женщина. Она предлагала купить у нее мед. Из серванта квартиры она тайно похитила 10 тысяч рублей.
Примет преступника пенсионер не запомнил.
Ранее еще один пенсионер лишился 15 тысяч рублей при попытке купить 2 банки меда.
Фото: pixabay
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