В Красноярске мужчина схватил мальчика и пытался его увести

Ребенок смог вырваться и убежать.

В Красноярске мужчина схватил ребенка и пытался его увести. Соответствующее видео было опубликовано в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 18 декабря в микрорайоне Солнечный. На кадрах запечатлен момент, как мужчина подходит к мальчику, хватает его за руку, а затем пытается увести. Однако ребенку удалось вырваться и убежать.

Полицейские смогли установить личность мужчины. Им оказался 45-летний местный житель. Он объяснил, что хотел спасти мальчика от опасности, которая якобы угрожала ему в подъезде. Мужчина уже извинился перед школьником и его родителями.

Ранее в квартире на Асафьева в Петербурге обнаружили труп трехмесячной девочки.

Видео: YouTube / Наш мкр.Солнечный