В квартире на Асафьева обнаружили труп трехмесячной девочки

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На Асафьева мать с утра обнаружила трехмесячного ребенка без признаков жизни. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина обратилась по телефону "112" и сообщила, что утром 19 декабря она нашла в кроватке мертвой свою трехмесячную дочь. В результате выезда по указанному адресу без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп ребёнка.

В отношении матери и отца ребенка вынесены определения по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ) и 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ломоносове мать обнаружила месячную дочь мертвой.

Фото: Piter.tv