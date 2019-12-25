В Ломоносове мать обнаружила месячную дочь мертвой

Женщина уложила девочку спать вместе с собой.

Во вторник, 7 декабря, в дежурную часть поступило сообщение о трупе ребенка в квартире на улице Красного Флота в Ломоносове. Об этом стало известно Piter.TV.

По указанному адресу нашли тело месячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. Со слов матери, находясь в гостях, она уложила малышку спать вместе с собой. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Проснувшись, мать обнаружила, что маленькая дочь не дышит.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Женщину задержали. В отношении нее составлен административный протокол.

Ранее после пожара в мотоцентре на Полюстровском был найден труп мужчины.

Фото: Piter.TV