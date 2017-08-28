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В Ломоносове мужчина в маске пытался похитить ребенка

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Семилетний мальчик вырвался и убежал

В Ломоносове неизвестный мужчина пытался увести ребенка со двора. Об этом в полиции рассказал местный житель, отец ребенка, который стал невольным свидетелем происшествия. Как сообщил мужчина, инцидент произошел около половины седьмого часа вечера в воскресенье, 27 августа 2017 года, во дворе дома №2 по улице Победы в Петродворце. 

Мужчина сообщил, что стол свидетелем странного инцидента: некий субъект в маске подошел к его семилетнему сыну, когда тот гулял во дворе, ухватил его за руку и попытался увести. Мальчик, однако, вырвался и убежал. 

На вид незнакомцу 20-22 года, был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны, на руках серые перчатки.

видео: архив

Теги: ломоносов , петербург , петродворец , попытка похищения , похищение ребенка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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