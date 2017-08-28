В Ломоносове мужчина в маске пытался похитить ребенка

Семилетний мальчик вырвался и убежал

В Ломоносове неизвестный мужчина пытался увести ребенка со двора. Об этом в полиции рассказал местный житель, отец ребенка, который стал невольным свидетелем происшествия. Как сообщил мужчина, инцидент произошел около половины седьмого часа вечера в воскресенье, 27 августа 2017 года, во дворе дома №2 по улице Победы в Петродворце.

Мужчина сообщил, что стол свидетелем странного инцидента: некий субъект в маске подошел к его семилетнему сыну, когда тот гулял во дворе, ухватил его за руку и попытался увести. Мальчик, однако, вырвался и убежал.

На вид незнакомцу 20-22 года, был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны, на руках серые перчатки.

видео: архив