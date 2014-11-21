Россиянку увезли на скорой с рвотой после съеденной яичницы

Среди других симптомов были: температура 39 градусов, снижение давления, слабость и диарея.

В России девушка съела на завтрак яичницу и была госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

После употребления яичницы женщина почувствовала ухудшение состояния: у неё поднялась температура до 39 градусов, снизилось давление, появились слабость, диарея и рвота.

После обследования в больнице ей диагностировали сальмонеллёз. Через неделю лечения её состояние заметно улучшилось. Вероятной причиной заболевания стало употребление заражённого куриного яйца.

Сальмонеллы обитают только на скорлупе яиц. Они не могут проникнуть через неповреждённую скорлупу, но быстро попадают внутрь через даже самые мелкие трещины. Опасность представляет именно контакт со скорлупой. Для профилактики заражения врачи рекомендуют тщательно мыть куриные яйца перед употреблением и проверять их на наличие трещин.

Фото: pxhere