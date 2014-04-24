В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

Ученые рассказали, что проверить организм на наличие ДНК Salmonella можно за 60 минут.

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии при Роспотребнадзоре создали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Эксперты указали, что теперь выявить ДНК Salmonella можно будет всего за один час. Разработка теста велась в рамках реализации государственного проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".

Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний. Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды. пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что сальмонеллез представляет из себя один из самых распространенных пищевых зоонозов. Заболевание вызвано бактериями рода Salmonella, которые часто встречаются в птице, яйцах и воде. Проблемы могут проявляться в организме человека через гастроэнтерит, а отдельные штаммы могут вызывать серьезные инфекции.

Фото: Piter.tv