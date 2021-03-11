Петербургский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного шампуня

Важно изучить составы шампуней: чем меньше там будет ПАВ, тем лучше.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти дали рекомендации по выбору качественного и безопасного шампуня.

Во-первых, как отмечают специалисты, важно оценить состояние кожи головы и волос. При необходимости проконсультируйтесь с парикмахером или трихологом. Также изучите составы шампуней: чем меньше там будет ПАВ, тем лучше.

Обратите внимание на разновидности шампуня: для жирных, сухих, окрашенных, нормальных волос. Подбирайте средство под свой тип волос. Обязательно подберите кондиционер для волос, так как шампунь предназначен для мытья кожи головы. А вот за качество кончиков отвечают дополнительные средства. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Шампунь следует использовать на регулярной основе по мере загрязнения корней волос.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)