Хуснуллин: ввод жилья в России должен расти на 1,5-2% в год

Вице-премьер РФ рассказал о задаче, поставленной президентом.

Ввод жилплощади на территории страны в следующие шесть лет должен увеличиваться на 1,5-2 процента ежегодно для того, чтобы власти могли выйти на на показатель в 120 миллионов квадратных метров. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чтобы выполнить указ президента по обновлению жилищного фонда не менее чем на 20%, нужно, чтобы каждый пятый метр в стране к 2030 году был новым. В масштабах страны это очень большая задача. Поэтому наша задача – держать темп. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что около 90 процентов от запланированного результата в России строители уже достигли, введя в 2023 году 110 миллионов квадратных метров жилья. Марат Хуснуллин подчеркнул, что в мире, кроме РФ, также примером подобного массового обновления жилищного фонда остается только Китай. Власти из Пекина смогли оперативно внедрить национальную политику по развитию жилищного строительства. При этом сейчас 24 процента от ВВП Китая дает жилищное строительство.

Хуснуллин: более 17,2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости