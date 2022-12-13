ЕС создает новый энергетический узел на Западных Балканах

Оливер Вархели рассказал о том, сколько денег Брюссель вложит в создание нового проекта в Сербии.

Руководство ЕС создает новую "точку входа" и энергетический узел на Западных Балканах, который финансируется в рамках Экономического инвестиционного плана региона. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем сделал европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели.

Это часть Экономического инвестиционного плана, чем стимулируется треть ВВП для Западных Балкан и создается новый энергетический узел на Западных Балканах. У нас уже есть транспортное сообщение, работа идет полным ходом. Оливер Вархели, еврокомиссар

Напомним, что Оливер Вархели во вторник вместе с президентом Сербии Александром Вучичем присутствовал на подписании документов о выделении Евросоюзом первого транша в 610 миллионов евро. Эта дотация происходит в рамках финансового пакета в размере около 2,7 миллиарда евро для создания скоростной железной дороги из Белграда в Ниш. Общая протяженность трассы составит порядка 230 километров. Дорога будет создаваться в три этапа, а денежные средства на реализацию проекта обеспечит Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС. Дополнительные средства предусмотрены также в государственном бюджете Сербии. Все мероприятия по созданию дороги будут завершены к 2029 году.

Президент Сербии назвал тяжелыми переговоры по Косову в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић