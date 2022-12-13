Президент Сербии назвал тяжелыми переговоры по Косову в Брюсселе

Александр Вучич рассказал о встрече, которая состоялась в Брюсселе.

Сербский президент Александар Вучич назвал тяжелыми состоявшиеся в понедельник 27 февраля в Брюсселе трехсторонние переговоры, посвященные принятию франко-германского плана мирного урегулирования отношений между Белградом и Приштиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфир местных телеканалов по завершению рабочего мероприятия. Ранее политик перед вылетом в столицу Бельгии говорил прессе о том, что он лично не допустит капитуляции Белграда по этому вопросу..

Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что сербский политик предлагал американцам "помечтать" в ответ на заявление заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров между Белградом и Приштиной должно быть взаимное признание.

Боррель объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић