Глава МИД ЕС рассказал о

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что власти Сербии и самопровозглашенного региона Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение "О пути к нормализации отношений", однако между сторонами конфликта еще потребуются дополнительные переговоры в марте 2023 года. В рамках следующей встречи чиновники будут согласовывать все детали по имплементации. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти. Боррель подчеркнул, что оба государства не смогут завершить свой процесс по евроинтеграции, если между ними не будут нормализованы отношения.

Лидеры Сербии и Косова продемонстрировали ответственный подход и готовность найти решения. Я рад сообщить, что президент Вучич и премьер Курти согласились, что никакие более переговоры не требуются по предложенному ЕС соглашению. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель счел наивной позицию, что отказ от военной помощи Киеву поможет завершить конфликт.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias