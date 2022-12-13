Эксперт проанализировал приостановку участия России в ДСНВ.

Боррель счел наивной позицию, что отказ от военной помощи Киеву поможет завершить конфликт. Соответствующее заявление глава европейской верховной дипломатии и представитель политики безопасности сделал в эфире испанской радиостанции Onda Cero. Специалист пояснил, что Западу следует отказаться от такой "огромной наивности", что прекращение поддержки украинских властей приведет к мирному урегулированию регионального кризиса. Боррель подчеркнул, что военная помощь для ВСУ не означает, что Брюссель не хочет найти дипломатический способ решения проблемы. Однако отказ от внешней политики в этой сфере не продвинет мир ближе к началу мирных переговоров.

Также эксперт прокомментировал приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Жозеп Боррель указал прессе на то, это Москва демонстрирует со своей стороны очередной шаг в разрушении системы мировой безопасности, которая создавалась по завершению холодной войны. Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке также вышел из СНВ-3 при президенте Дональде Трампе.

Боррель признал, что 2022 год "не был плохим" для российской экономики.

Фото и видео: www.ondacero.es