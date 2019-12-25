  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девочка-подросток пострадала в ДТП на Димитрова
Сегодня, 10:01
233
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Девочка-подросток пострадала в ДТП на Димитрова

0 0

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

Вечером в понедельник, 16 декабря, на улице Димитрова, дом 2, водитель 1980 года рождения за рулем автомобиля Fiat Ducato сбил девочку 2010 года рождения, которая пересекала дорогу на красный свет на регулируемом переходе без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

По факту происшествия ведется проверка.

 Ранее мы сообщили о том, что на улице Кржижановского водитель сбил 7-летнего школьника, выбежавшего на дорогу.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии