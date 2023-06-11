В аварии в Тосно пострадала пассажирка автомобиля LADA

Столкнулись автомобили Ford и LADA.

На проспекте Ленина в Тосно 9 июля произошла авария. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня столкнулись автомобили Ford и LADA, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной машины.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно извлекли пострадавшую из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга трамвай сбил 87-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти