  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии в Тосно пострадала пассажирка автомобиля LADA
Сегодня, 21:38
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии в Тосно пострадала пассажирка автомобиля LADA

0 0

Столкнулись автомобили Ford и LADA.

На проспекте Ленина в Тосно 9 июля произошла авария. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня столкнулись автомобили Ford и LADA, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной машины.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно извлекли пострадавшую из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга трамвай сбил 87-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: дтп в тосно, пострадала пассажирка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии