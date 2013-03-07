Полицейские задержали нетрезвого водителя, который попытался скрыться после ДТП под Тосно

Водитель и 43-летний пассажир Nissan госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Задержан нетрезвый водитель, который попытался скрыться после аварии с пострадавшими под Тосно. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 11 июня на 114-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки" 36-летний водитель Mitsubishi Pajero по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Nissan Tiida под управлением 48-летнего мужчины.

После столкновения водитель Mitsubishi попытался покинуть место ДТП, бросив свою машину, однако был задержан сотрудниками ДПС на расстоянии 300 метров от места происшествия.

Установлено, что предполагаемый виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и 43-летний пассажир Nissan госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти